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    Зидан – о разгроме «Атлетика: «Мы должны быть довольны тем, что сделали»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 33-го тура Примеры против «Атлетика» (3:0).

    «Мы провели отличный матч. Нам удался первый тайм, но все вопросы мы решили во втором. Важно, что мы не пропустили. От этого меняется настроение. Мы должны быть довольны тем, что сделали. Теперь нас ждет очень сложная игра с «Хетафе». Мы должны быть готовы к этому матчу», – сказал Зидан.

    • За пять туров до завершения чемпионата мадридцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 64 очка.
    • Матч «Хетафе» – «Реал» состоится 25 апреля в 22:30 по московскому времени.

    Источник: El Chiringuito

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