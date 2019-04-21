Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков написал поздравление в адрес партнеров по команде Николая Рассказова и Аяза Гулиева, которые в воскресном матче с «Енисеем» забили дебютные голы в красно-белой футболке.

Также 32-летний хавбек отметил возвращение на поле Андрея Ещенко, не игравшего с ноября из-за травмы.

«Красно-белые с победой! Колю и Аяза с дебютными голами за «Спартак»! Андрей, с возвращением! Тебя не хватало! Впереди важнейшие матчи, болеем за «Спартак»!» – написал Глушаков в инстаграме.