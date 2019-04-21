Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру форвард Карима Бензема в матче 33-го тура Примеры против «Атлетика». Игрок забил три гола в этом матче.
«Я знаю, какой Бензема игрок. Все это знают. Я рад за него. Он уверен в себе, он знает, что всегда можно прибавить и всегда хочет улучшать игру. Но также надо отметить пас Асенсио, отбор Вальехо, который был феноменальным. Меня не удивляет то, что сделал Бензема», – сказал Зидан.
- «Реал» занимает третье место в турнирной таблице с 64 очками.
- Бензема сыграл в 33 матчах Примеры в этом сезоне, забил 21 гол и отдал пять ассистов.