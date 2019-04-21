Головин забил «ПСЖ». Это его первый гол в десяти матчах

«ПСЖ» принимает «Монако» в матче 33-го тура Лиги 1 (3:1, второй тайм). Гол в составе гостей забил полузащитник Александр Головин на 80-й минуте.

Это его первый мяч за «Монако» с февраля (матч 23-го тура с «Тулузой»). После этой игры он провел девять матчей без голов и забил в десятом.

Головин перешел в «Монако» в летнее трансферное окно из ЦСКА.

Всего он провел в этом сезоне 25 игр, забил два гола и отдал два ассиста.

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