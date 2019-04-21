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    Головин забил «ПСЖ». Это его первый гол в десяти матчах

    «ПСЖ» принимает «Монако» в матче 33-го тура Лиги 1 (3:1, второй тайм). Гол в составе гостей забил полузащитник Александр Головин на 80-й минуте.

    Это его первый мяч за «Монако» с февраля (матч 23-го тура с «Тулузой»). После этой игры он провел девять матчей без голов и забил в десятом.

    • Головин перешел в «Монако» в летнее трансферное окно из ЦСКА.
    • Всего он провел в этом сезоне 25 игр, забил два гола и отдал два ассиста.

    Смотрите на формы «Монако» и «ПСЖ». Так клубы поддержали Нотр-Дам

    Источник: «Бомбардир»

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    21.04.2019 23:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1068

      Axe111 48 минут назад

      Эта тима только вылета достойна, максимальные олухи! Странно что там тренер не черчесов

      0
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      Рейтинг: +708

      Стаz 1 час назад

      Красавчег

      -1
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