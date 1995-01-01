Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Кононов: «Хотелось бы, чтобы 24 удара по воротам превращались в 24 удара в створ, а не в шесть»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).

    — Два мяч забили воспитанники «Спартака» плюс в составе вышло еще несколько молодых. Это просьба руководства или просто так получается?

    — Уже говорил, исходя из того, как идет тренировочный процесс. Гулиев и Рассказов имели все основания попасть в состав. Шанс заслужили и Игнатов с Мелкадзе, да Георгий не так ярко сыграл, как хотелось бы, но он очень неплохо работает на тренировках. И матчи, в которых выходил, приносил пользу. Руководство? Нам результат делать надо. Руководству нужно 3 очка.

    — Что с Рассказовым? И насколько серьезные повреждения у Зе Луиша и Боккетти, которые не попали в состав.

    — У Рассказова просто ушиб, но достаточно такой болезненный. Проблем не будет, думаю. Зе Луиш завтра будет работать с тренером по физподготовке и готовится к игре с «Арсеналом». Боккетти — то же самое.

    — Как восприняли свист трибун при счете 1:0?

    — У меня всегда большое уважение к трибунам. Если свистят, значит, играли не так, как хотелось бы. Хотелось, чтобы 24 удара по воротам превращались в 24 удара в створ, а не в шесть.

    — Фернандо играл ближе к атаке. Его функционал изменился?

    — Да, для него это новая роль, дали ему больше возможностей в организации атаки. Так он играл, наверное, еще в Бразилии. Доволен им, но нужно еще оттачивать действия. Пока Фернандо не хватает точности. Думаю, через тренировки и игры она снова появится — угловые со штрафными будут залетать туда, куда надо.

    — Что с Денисом Глушаковым?

    — Ничего. Не играл по тактическим соображениям. Плюс хотел дать время Мише Игнатову, он хорошо работает на тренировках. Надо дать ему почувствовать игру.

    Фернандо заговорил на русском. Это удивило больше победы «Спартака»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68817
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru