Кононов: «Хотелось бы, чтобы 24 удара по воротам превращались в 24 удара в створ, а не в шесть»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).

— Два мяч забили воспитанники «Спартака» плюс в составе вышло еще несколько молодых. Это просьба руководства или просто так получается?

— Уже говорил, исходя из того, как идет тренировочный процесс. Гулиев и Рассказов имели все основания попасть в состав. Шанс заслужили и Игнатов с Мелкадзе, да Георгий не так ярко сыграл, как хотелось бы, но он очень неплохо работает на тренировках. И матчи, в которых выходил, приносил пользу. Руководство? Нам результат делать надо. Руководству нужно 3 очка.

— Что с Рассказовым? И насколько серьезные повреждения у Зе Луиша и Боккетти, которые не попали в состав.

— У Рассказова просто ушиб, но достаточно такой болезненный. Проблем не будет, думаю. Зе Луиш завтра будет работать с тренером по физподготовке и готовится к игре с «Арсеналом». Боккетти — то же самое.

— Как восприняли свист трибун при счете 1:0?

— У меня всегда большое уважение к трибунам. Если свистят, значит, играли не так, как хотелось бы. Хотелось, чтобы 24 удара по воротам превращались в 24 удара в створ, а не в шесть.

— Фернандо играл ближе к атаке. Его функционал изменился?

— Да, для него это новая роль, дали ему больше возможностей в организации атаки. Так он играл, наверное, еще в Бразилии. Доволен им, но нужно еще оттачивать действия. Пока Фернандо не хватает точности. Думаю, через тренировки и игры она снова появится — угловые со штрафными будут залетать туда, куда надо.

— Что с Денисом Глушаковым?

— Ничего. Не играл по тактическим соображениям. Плюс хотел дать время Мише Игнатову, он хорошо работает на тренировках. Надо дать ему почувствовать игру.

Фернандо заговорил на русском. Это удивило больше победы «Спартака»