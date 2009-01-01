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    Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «ПСЖ»

    Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и«Монако».

    «ПСЖ»: Ареоля, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Алвес, Курзава, Дагба, Верратти, Паредес, Мбаппе, Диаби.

    «Монако»: Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Бадьяшил, Хенрикс, Лопеш, Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.

    • Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Сегодня «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции.
    • «Монако» идет на 16-й строчке.

    Источник: Официальный сайт Лиги 1

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1068

      Axe111 58 минут назад

      Пффи и что???? Будто он спасет эту командочку от кучи голов!!! Хотя и сам такого уровня

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      Рейтинг: +3183

      Агасфер 1 час назад

      Лучше бы не выходил,чтобы не быть обвинённым в очередном крупном поражении никакущего "Монако".Впрочем,ПСЖ уже начинает праздновать,так что могут и "пощадить".

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      Рейтинг: +57

      SummerHAze 1 час назад

      Удачи Саня!

      0
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      Рейтинг: +26

      Boeung777 1 час назад

      Саня, надо забить!

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