Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «ПСЖ»

Пффи и что???? Будто он спасет эту командочку от кучи голов!!! Хотя и сам такого уровня
Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и«Монако».
«ПСЖ»: Ареоля, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Алвес, Курзава, Дагба, Верратти, Паредес, Мбаппе, Диаби.
«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Бадьяшил, Хенрикс, Лопеш, Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.
- Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
- Сегодня «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции.
- «Монако» идет на 16-й строчке.