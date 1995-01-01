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    Бердыев – после поражения от «Урала»: «Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

    – Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо. Мы понимали значимость этой игры, но, к сожалению, в конце допустили необязательный фол и потерю концентрации.

    – Довольны ли вы качеством игры своей команды?

    – Фрагментами да.

    – Почему команда подсела во второй половине?

    – Нет тех игроков, которые ушли. Их смене, молодежи, которая пришла, требуется время, чтобы адаптироваться.

    «Рубин» занимает десятую строчку в таблице с 30 очками.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      Измайловский Кочегар 13 минут назад

      Всё же жаль, что Бердыев не тренирует команду из топ-5. Очень хотелось бы ещё посмотреть на его игру в ЛЧ и ЛЕ.

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