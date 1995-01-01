Бердыев – после поражения от «Урала»: «Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

– Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо. Мы понимали значимость этой игры, но, к сожалению, в конце допустили необязательный фол и потерю концентрации.

– Довольны ли вы качеством игры своей команды?

– Фрагментами да.

– Почему команда подсела во второй половине?

– Нет тех игроков, которые ушли. Их смене, молодежи, которая пришла, требуется время, чтобы адаптироваться.

«Рубин» занимает десятую строчку в таблице с 30 очками.