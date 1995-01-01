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    Сульшер – после разгрома от «Эвертона»: «Я просто хочу извиниться перед болельщиками»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 35-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:4).

    «Со стартового свистка все пошло неправильно. Я просто хочу извиниться перед болельщиками. Это единственные люди, которые могут идти с высоко поднятой головой, потому что мы не можем.

    Нас переиграли во всех аспектах. Единственное место, в котором мы были лучше «Эвертона», – это фантастическая поддержка. Я просто хочу извиниться за ту игру, которую мы показали», – сказал Сульшер.

    «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице с 64 очками.

    Сульшера назначили, а «МЮ» развалился. Теперь их разгромил «Эвертон»

    Источник: BBC

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    Сегодня, 19:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +867

      SarJr 48 минут назад

      Не ты должен извиняться, а игроки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Grizli4G 57 минут назад

      Теперь дальше нужно выигрывать, чтобы оправдать поддержку болельщиков за разгромное поражение

      0
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