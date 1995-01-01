Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 35-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:4).

«Со стартового свистка все пошло неправильно. Я просто хочу извиниться перед болельщиками. Это единственные люди, которые могут идти с высоко поднятой головой, потому что мы не можем.

Нас переиграли во всех аспектах. Единственное место, в котором мы были лучше «Эвертона», – это фантастическая поддержка. Я просто хочу извиниться за ту игру, которую мы показали», – сказал Сульшер.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице с 64 очками.

Сульшера назначили, а «МЮ» развалился. Теперь их разгромил «Эвертон»