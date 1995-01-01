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    Сульшера назначили, а «МЮ» развалился. Теперь их разгромил «Эвертон»


    3.3
    Голосов: 7
    Сегодня, 17:50
    Точно не ошиблись с полноценным контрактом?

    «МЮ» в гостях влетел «Эвертону» (0:4). По составу все в норме: Де Хеа играл в воротах, а Погба и Рэшфорд вышли в стартовом составе. Основные лидеры «Юнайтед» ничего не создали в матче с командой, которая в предыдущем туре проиграла уже вылетевшему «Фулхэму» (0:2).

    В этом матче «МЮ» побил кучу антирекордов. Например, в сезоне у клуба стало уже 48 пропущенных голов – столько «МЮ» не пускал никогда в истории Премьер-лиги. Впервые с сентября 2014-го «МЮ» получил четыре гола от команды, которая не входит в большую шестерку.

    Еще впервые под руководством Сульшера в ворота «Юнайтед» забили больше двух голов в матче Премьер-лиги. Давид Де Хеа в 2019 году уже пять раз пропускал после ударов из-за пределов штрафной.

    По турнирному положению тоже все не очень. Вместо шага в зону Лиги чемпионов «МЮ» теперь прочно на шестом месте. «Эвертон», кстати, седьмой, но отстает на 15 очков. Хотя бы тут нет никакой конкуренции.

    28 марта Сульшера утвердили главным тренером «МЮ». Англичане даже заплатили «Мольде» миллион евро, чтобы норвежцы не имели по этому поводу никаких претензий. Сам Сульшер получил трехлетний контракт в отрезок неудач. Смотрите сами:

    • После официального подписания контракта с Сульшером у «МЮ» были всего две победы и четыре поражения.
    • Разница мячей на этом отрезке: 5-12.
    • «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов от «Барселоны», а в чемпионате постепенно выпадает из борьбы за ЛЧ.
    • Начиная с 10 марта, «МЮ» вообще проиграл уже шесть матчей при двух победах.
    • Перед новым контрактом для Сульшера клуб вылетел из Кубка Англии от «Вулверхэмптона».
    • «МЮ» пропускает голы в 11-ти матчах подряд. Такой ужасной серии не было с 1998 года.

    В матче с «Эвертоном» клуб нанес всего один удар в створ ворот. Вопросов к Сульшеру теперь стало еще больше.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10222

      bset 16 минут назад

      Дайте Сульшеру полноценный сезон с полноценной трансферной кампанией. И там уже можно будет делать выводы.

      1
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      Рейтинг: +1637

      I_R_O_N_M_A_N 44 минуты назад

      **** сделаешь, если 70% состава не соответствует уровню МЮ, гнать большую часть баранов из состава и набирать новый - по другому увы не как...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +867

      SarJr 57 минут назад

      Да не в тренер дело. Команда сама не играет. Вроде и талантливые все, а вроде и все бревна. Опыта нет у молодых и стабильности. Мю нужна перестройка состава.
      И всем кто критикует, вот выгонят сульшера, и кто станет главным? Кто? Топ тренеры не пойдут прям уверен, и снова брать не опытного начинающего обычного тренера? И в чем смысл? Сульшер хотя бы свой человек для мю, а не как многие придут, бабла хватанут и цикать.
      Пока рано делать выводы. Когда состава нет, никакой тренер ничего не сможет. Сделает мю летом перестройку, возьмёт качественных игроков во все линии -- тогда уже и будем смотреть, насколько добротно сульшер с ними будет работать

      1
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      Рейтинг: +2494

      dinar7777dinar 1 час назад

      это было ожидаемо ! вот посмотрим как он с мю начала сезона будет играть ! хорошо бы в ле еще попасть. а так с мауром было бы еще хуже ! и псж бы не прошли.

      0
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      Рейтинг: +5353

      Skull_Boy 1 час назад

      Однотипная история была и с Солари в Реале, который выиграл первые 8-10 матчей, а дальше пошли серьезные соперники и команда встала и тут такая же история, и на данный момент "клубных" тренеров, кроме как Клопа и Гвардиолы, и нет, можно еще Эмери, Поккетино и Симеоне добавить и Дешама, как топ-тренера среди сборных, а МЮ сдох ровно в 2013 году, как босс ушел на пенсию

      1
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      Рейтинг: -104

      BARCLAYS_APL 2 часа назад

      Я вам всем говорил Зидан строго вы п и з д е л и все хотели Сульшер и Поккетино почти год времени у вас было Зидана забрать профукали СЭР Зинедина Зидана теперь сосите на здоровье.

      0
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      Рейтинг: +10222

      bset > BARCLAYS_APL 15 минут назад

      Так и в Реале сейчас Зидан ничего не покажет. Да и не связывает его ничего с МЮ. А в Реале он карьеру провел, у него там сын играет.

      0
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      Рейтинг: +1256

      Snek 2 часа назад

      МЮ даже Моуриньо не помог, а Сульшер, что без опыта и подавно бесполезен.

      1
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      Рейтинг: +3

      DonBaton 2 часа назад

      Да не тренер он,а играли только потому,что был эмоциональный подъем,сейчас она возвращаются в норму и сваливается на свое законное место на дне

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