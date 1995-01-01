Сульшера назначили, а «МЮ» развалился. Теперь их разгромил «Эвертон»

Точно не ошиблись с полноценным контрактом?

«МЮ» в гостях влетел «Эвертону» (0:4). По составу все в норме: Де Хеа играл в воротах, а Погба и Рэшфорд вышли в стартовом составе. Основные лидеры «Юнайтед» ничего не создали в матче с командой, которая в предыдущем туре проиграла уже вылетевшему «Фулхэму» (0:2).

twit text — Manchester United (@ManUtd) 21 апреля 2019 г.

В этом матче «МЮ» побил кучу антирекордов. Например, в сезоне у клуба стало уже 48 пропущенных голов – столько «МЮ» не пускал никогда в истории Премьер-лиги. Впервые с сентября 2014-го «МЮ» получил четыре гола от команды, которая не входит в большую шестерку.

Еще впервые под руководством Сульшера в ворота «Юнайтед» забили больше двух голов в матче Премьер-лиги. Давид Де Хеа в 2019 году уже пять раз пропускал после ударов из-за пределов штрафной.

По турнирному положению тоже все не очень. Вместо шага в зону Лиги чемпионов «МЮ» теперь прочно на шестом месте. «Эвертон», кстати, седьмой, но отстает на 15 очков. Хотя бы тут нет никакой конкуренции.

28 марта Сульшера утвердили главным тренером «МЮ». Англичане даже заплатили «Мольде» миллион евро, чтобы норвежцы не имели по этому поводу никаких претензий. Сам Сульшер получил трехлетний контракт в отрезок неудач. Смотрите сами:

После официального подписания контракта с Сульшером у «МЮ» были всего две победы и четыре поражения .

. Разница мячей на этом отрезке: 5-12.

«МЮ» вылетел из Лиги чемпионов от «Барселоны», а в чемпионате постепенно выпадает из борьбы за ЛЧ.

Начиная с 10 марта, «МЮ» вообще проиграл уже шесть матчей при двух победах.

Перед новым контрактом для Сульшера клуб вылетел из Кубка Англии от «Вулверхэмптона».

«МЮ» пропускает голы в 11-ти матчах подряд. Такой ужасной серии не было с 1998 года.

В матче с «Эвертоном» клуб нанес всего один удар в створ ворот. Вопросов к Сульшеру теперь стало еще больше.