Игуаин: «Я не выходил на улицу, потому что боялся критики»

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин рассказал о своем отношении к критике.

«Я всегда сожалел о том, что укрывался дома и не выходил на улицу только из-за страха от того, что могли бы сказать мне критики.

Есть люди, которые совершают злые и плохие поступки с открытым лицом и без стыда. Мы же, кто никого не убил, кто всегда делает что-то хорошее, кто только занимается спортом, почему не можем выйти [из дома]? Люди всегда говорят «на деньги, которые они зарабатывают...» Но вы не можете купить друзей. В течение 14 лет я проводил дни рождения и рождество с разными людьми.

Я хочу видеть свою маму, но к ней лететь 15 часов на самолете. Очевидно, что, я могу оплатить билет, но она живет не в 10-ти минутах от меня. Что они [критики] видят? Только то, что мы забиваем голы, нам платят нам за это. Они судят нас, только если мы забиваем. Это кажется немного преувеличенным, но я справился с этим.

В нынешней фазе моей жизни ничто не причиняет мне большого вреда. Я страдал. Даже если вы не будете заходить в социальные сети, вас все равно будут критиковать. Я играл в лучших лигах, в лучших командах, на трех чемпионатах мира и одном Кубке Америки. Когда мне было пять лет, я никогда не представлял, что у меня будет даже 10% всего того. И вместо всего этого я получил критику. Почему я должен беспокоиться о том, что они говорят?» – сказал Игуаин.