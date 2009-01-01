«Это событие, которое ничем не объяснить». Сегодня исполняется 10 лет со дня покера Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Бывший полузащитник сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал необъяснимым событием свои четыре гола в ворота «Ливерпуля» в гостевом матче АПЛ 21 апреля 2009 года.

Сегодня покеру россиянина исполняется 10 лет.

«Считаю ли я этот матч лучшим в своей карьере? По результату и по «мемори», памяти для всех людей – да. А по футболу – конечно же, нет.

Я не так часто вспоминаю о той игре, хотя в последние три месяца мне о ней достаточно регулярно напоминают. Если честно, это событие, которое ничем не объяснить. Просто вот так все совпало в том матче», – сказал Аршавин.

В той встрече на «Энфилде» Аршавин нанес четыре удара по воротам «Ливерпуля» и они все достигли цели. Российский хавбек стал первым игроком с 1946 года, сделавшим покер на стадионе мерсисайдцев.

Аршавин выступал перешел в «Арсенал» из «Зенита» в январе 2009 года за 16,5 миллиона евро.

В составе лондонцев россиянин провел 144 игры, забил 31 мяч и сделал 46 голевых передач.