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    «Это событие, которое ничем не объяснить». Сегодня исполняется 10 лет со дня покера Аршавина в ворота «Ливерпуля»

    Бывший полузащитник сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал необъяснимым событием свои четыре гола в ворота «Ливерпуля» в гостевом матче АПЛ 21 апреля 2009 года.

    Сегодня покеру россиянина исполняется 10 лет.

    «Считаю ли я этот матч лучшим в своей карьере? По результату и по «мемори», памяти для всех людей – да. А по футболу – конечно же, нет.

    Я не так часто вспоминаю о той игре, хотя в последние три месяца мне о ней достаточно регулярно напоминают. Если честно, это событие, которое ничем не объяснить. Просто вот так все совпало в том матче», – сказал Аршавин.

    В той встрече на «Энфилде» Аршавин нанес четыре удара по воротам «Ливерпуля» и они все достигли цели. Российский хавбек стал первым игроком с 1946 года, сделавшим покер на стадионе мерсисайдцев.

    • Аршавин выступал перешел в «Арсенал» из «Зенита» в январе 2009 года за 16,5 миллиона евро.
    • В составе лондонцев россиянин провел 144 игры, забил 31 мяч и сделал 46 голевых передач.

    Источник: Телеканал «360»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13052

      shinnik 16 минут назад

      Сергеич,удачи..

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