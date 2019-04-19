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    AS: «Тоттенхэм» может продать Эриксена из-за долгов по новому стадиону

    «Тоттенхэм» может расстаться с одним из своих лидеров в ближайшее трансферное окно.

    По информации AS, лондонцы будут вынуждены продать полузащитника Кристиана Эриксена из-за долгов по новому стадиону. На постройку арены президент клуба Даниэль Леви взял кредит в размере 735 миллионов евро. Общая стоимость стадиона составила более 1 миллиарда.

    «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Возможная победа в турнире принесет английскому клубу около 100 миллионов евро, но этого будет недостаточно, чтобы погасить кредит. Поэтому продажа датчанина этим летом видится вполне вероятным вариантом.

    В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Реал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов отпустить хавбека за 150 миллионов евро.

    • В этом сезоне Эриксен провел 44 матча, записав на свой счет восемь голов и 17 результативных передач.
    • Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» истекает летом 2020 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2490

      dinar7777dinar 8 минут назад

      к сожалению эриксен не перерос даже тотенхэм !!

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