AS: «Тоттенхэм» может продать Эриксена из-за долгов по новому стадиону

«Тоттенхэм» может расстаться с одним из своих лидеров в ближайшее трансферное окно.

По информации AS, лондонцы будут вынуждены продать полузащитника Кристиана Эриксена из-за долгов по новому стадиону. На постройку арены президент клуба Даниэль Леви взял кредит в размере 735 миллионов евро. Общая стоимость стадиона составила более 1 миллиарда.

«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Возможная победа в турнире принесет английскому клубу около 100 миллионов евро, но этого будет недостаточно, чтобы погасить кредит. Поэтому продажа датчанина этим летом видится вполне вероятным вариантом.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Реал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов отпустить хавбека за 150 миллионов евро.