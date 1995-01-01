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    Зидан огласил заявку «Реала» на матч с «Атлетиком»

    Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 33-го тура Примеры против «Атлетика» из Бильбао.

    Из-за травм игру пропустят Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Мариано Диас и Винисиус Жуниор. По решению тренера вне состава оказались Маркос Льоренте и Дани Себальос.

    Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Диего Альтубе;

    Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско;

    Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

    Матч «Реал» – «Атлетик» состоится сегодня в 17:15 по московскому времени.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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