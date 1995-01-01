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    Жамалетдинов забил первый гол за «Лех» 

    «Лех» сыграл вничью с «Ягеллонией» в матче 31-го тура чемпионата Польши (3:3). В этой игре на 77-й минуте российский нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов забил гол. Это его первый мяч за польский клуб.

    • Жамалетдинов перешел в «Лех» из ЦСКА на правах аренды в зимнее трансферное окно.
    • Соглашение рассчитано до конца сезона, у польской команды есть право выкупа футболиста.
    • Контракт Жамалетдинова с ЦСКА истекает в 2020 году.

    Футболист провел за «Лех» шесть матчей (ни одного в старте, в четырех играх выходил на замену после 75-й минуты).

    Источник: «Бомбардир»

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