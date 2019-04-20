Семак: «Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод второго тайма 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

В середине второго тайма полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев готовился покинуть поле и шел к боковой линии

готовился покинуть поле и шел к боковой линии По протоколу матча (по словам комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина) Оздоева должен был заменить Кристиан Нобоа, это привело бы к нарушению лимита на легионеров, поэтому Оздоев не мог покинуть поле.

Протокол начали менять, и это занимало время. Из-за этой ситуации на боковой линии произошел конфликт между игроками «Краснодара» и «Зенита».

— Как вы прокомментируете то, что происходило с 74 по 85 минуты? Ваша команда просто перестала играть, а это не стиль «Зенита». Что это было? Планировали ли такое?

— Не очень понял вопроса. А кто играл?

— Никто не играл! Уникальный случай!

— Так вы про паузы в игре? Или о чем?

— Да-да!

— Если про остановки, то замены планировались, и это вопрос к судейству. Из-за лимита мы сначала планировали выпустить россиянина вместо иностранца, вместо Ригони, а судья поднял совсем другую замену. Это вопрос к резервному. Я ему десять раз пытался объяснить, что у нас лимит, что нам нужно сначала убрать иностранца, чтобы потом выпустить россиянина, и затем выпустить нового иностранца. Одна замена была готова, вторая получилась вынужденной, и боковой просто растерялся. Мы-то тут причем?

А по поводу повреждения Оздоева — ну, так это бывает. Его пришлось заменить, и он ушел. Вопросов, связанных с количеством, я не понимаю. Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте. Вот и все. Конечно, эмоции, все понять можно, но с нашей стороны все было ясно и понятно. Я ходил и брался за голову. Как можно не поменять одну замену на вторую? Это вопрос не ко мне.

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