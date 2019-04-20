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    Семак: «Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод второго тайма 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

    • В середине второго тайма полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев готовился покинуть поле и шел к боковой линии
    • По протоколу матча (по словам комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина) Оздоева должен был заменить Кристиан Нобоа, это привело бы к нарушению лимита на легионеров, поэтому Оздоев не мог покинуть поле.
    • Протокол начали менять, и это занимало время. Из-за этой ситуации на боковой линии произошел конфликт между игроками «Краснодара» и «Зенита».

    — Как вы прокомментируете то, что происходило с 74 по 85 минуты? Ваша команда просто перестала играть, а это не стиль «Зенита». Что это было? Планировали ли такое?

    — Не очень понял вопроса. А кто играл?

    — Никто не играл! Уникальный случай!

    — Так вы про паузы в игре? Или о чем?

    — Да-да!

    — Если про остановки, то замены планировались, и это вопрос к судейству. Из-за лимита мы сначала планировали выпустить россиянина вместо иностранца, вместо Ригони, а судья поднял совсем другую замену. Это вопрос к резервному. Я ему десять раз пытался объяснить, что у нас лимит, что нам нужно сначала убрать иностранца, чтобы потом выпустить россиянина, и затем выпустить нового иностранца. Одна замена была готова, вторая получилась вынужденной, и боковой просто растерялся. Мы-то тут причем?

    А по поводу повреждения Оздоева — ну, так это бывает. Его пришлось заменить, и он ушел. Вопросов, связанных с количеством, я не понимаю. Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте. Вот и все. Конечно, эмоции, все понять можно, но с нашей стороны все было ясно и понятно. Я ходил и брался за голову. Как можно не поменять одну замену на вторую? Это вопрос не ко мне.

    «Краснодар» проиграл в лучшем матче сезона. Их 20-летний вратарь – все равно герой

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5303

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Ну конечно ввели в счете 2-1 и как раз эти 10 минут твои игрочишки валялись на поле, а по хорошему карточки должны быть за симульки

      -1
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      Рейтинг: +9

      DM_23 1 час назад

      Ага, рассказывай про ровное место... Симулянты...

      -1
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