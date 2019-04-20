Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и теперь на девять очков опережает «Атлетико»

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура Примеры. игра завершилась со счетом 3:2.

Команда Эрнесто Вальверде набрала 77 очков и укрепилась на первом месте. У «Атлетико», который идет вторым, 68 очков. «Реал Сосьедад» с 41 очком идет десятым.

В другом матче «Райо Вальекано» и «Уэска» сыграли вничью – 0:0.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Райо Вальекано – Уэска – 0:0 (0:0)

Барселона – Реал Сосьедад – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Лангле, 45; 1:1 – Хуанми, 62; 2:1 – Альба, 64.

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