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    Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и теперь на девять очков опережает «Атлетико»

    «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура Примеры. игра завершилась со счетом 3:2.

    Команда Эрнесто Вальверде набрала 77 очков и укрепилась на первом месте. У «Атлетико», который идет вторым, 68 очков. «Реал Сосьедад» с 41 очком идет десятым.

    В другом матче «Райо Вальекано» и «Уэска» сыграли вничью – 0:0.

    Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

    Райо Вальекано – Уэска – 0:0 (0:0)

    Барселона – Реал Сосьедад – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лангле, 45; 1:1 – Хуанми, 62; 2:1 – Альба, 64.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    20.04.2019 23:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5304

      Skull_Boy 27 минут назад

      Да все Барса чемпион и что там осталось Алавес и Леванте ушатать, а дальше можно и не играть

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