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    Дмитрий Тарасов сыграл в РПЛ впервые с октября 

    «Локомотив» принимает ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ (1:1, второй тайм). На 46-й минуте в составе хозяев на поле появился полузащитник Дмитрий Тарасов, он заменил Владислава Игнатьева.

    Для Тарасова это первый матч в Премьер-лиге с 28 октября (игра с «Енисеем» – 3:0). После этого хавбек дважды сыграл в матчах Кубка России (31 октября с «Енисеем» и 5 декабря с «Рубином»), но в матчах РПЛ на поле не появлялся.

    • Всего Тарасов провел пять игр в текущем сезоне Премьер-лиги.
    • «Бомбардир ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА.

    Источник: «Бомбардир»

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