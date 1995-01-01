Дмитрий Тарасов сыграл в РПЛ впервые с октября 

«Локомотив» принимает ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ (1:1, второй тайм). На 46-й минуте в составе хозяев на поле появился полузащитник Дмитрий Тарасов, он заменил Владислава Игнатьева.

Для Тарасова это первый матч в Премьер-лиге с 28 октября (игра с «Енисеем» – 3:0). После этого хавбек дважды сыграл в матчах Кубка России (31 октября с «Енисеем» и 5 декабря с «Рубином»), но в матчах РПЛ на поле не появлялся.