Васин вышел на поле в матче с «Локомотивом». Он пропустил больше года из-за травмы 

«Локомотив» принимает ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ (1:1, второй тайм). В составе гостей на поле вышел защитник Виктор Васин. Он заменил в перерыве защитника Родриго Бекао.

Для Васина это первая официальная игра с февраля 2018 года, он пропустил 14 месяцев из-за травмы крестообразной связки колена.