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    Васин вышел на поле в матче с «Локомотивом». Он пропустил больше года из-за травмы 

    «Локомотив» принимает ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ (1:1, второй тайм). В составе гостей на поле вышел защитник Виктор Васин. Он заменил в перерыве защитника Родриго Бекао.

    Для Васина это первая официальная игра с февраля 2018 года, он пропустил 14 месяцев из-за травмы крестообразной связки колена.

    • Васин выступает за ЦСКА с начала 2011 года (сезон-2014/15 и первую часть сезона-2016/17 он провел в аренде в «Мордовии» и «Уфе» соответственно).
    • Всего защитник сыграл за армейцев 57 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4132

      84aivengo 1 час назад

      локо точно чемпионства не заслуживает .... краснодар,цска,зенит..... они да....в еврокубках опять обосрутся

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