Васин вышел на поле в матче с «Локомотивом». Он пропустил больше года из-за травмы 

локо точно чемпионства не заслуживает .... краснодар,цска,зенит..... они да....в еврокубках опять обосрутся
«Локомотив» принимает ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ (1:1, второй тайм). В составе гостей на поле вышел защитник Виктор Васин. Он заменил в перерыве защитника Родриго Бекао.
Для Васина это первая официальная игра с февраля 2018 года, он пропустил 14 месяцев из-за травмы крестообразной связки колена.
- Васин выступает за ЦСКА с начала 2011 года (сезон-2014/15 и первую часть сезона-2016/17 он провел в аренде в «Мордовии» и «Уфе» соответственно).
- Всего защитник сыграл за армейцев 57 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА.