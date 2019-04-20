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    Рассказов: «Если бы у меня не было изъянов, давно играл бы в европейском топ-клубе»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался об игре команды в преддверии матча 24-го тура РПЛ против «Енисея».

    «Отличное настроение, провели открытую тренировку. Прошлую игру уже забыли. Каждый следующий матч — самый важный. Нам нужны очки, будем стараться побеждать в каждом матче. Мы всегда хотим стать чемпионами, играем в «Спартаке», в великом клубе.

    «Енисей» — хорошая команда, не думаю, что они будут весь матч сидеть в обороне. Они в принципе могут доставить проблемы.

    Почему мы проваливаем вторые таймы? Тяжело сказать… Выносливость вроде есть… Мы исправим это в ближайших играх.

    У Ещенко была непростая травма. Я очень рад, что он вернулся. Да, мы с ним конкуренты, но хорошо общаемся и поддерживаем друг друга. Чему я могу научиться у Андрея? У каждого футболиста есть изъяны. Если бы у меня не было изъянов, я бы уже давно играл в топ-клубе. Европейском, я имею в виду, конечно. В России лучше «Спартака» нет. Возможно, мне стоит так же агрессивно действовать, как и Андрей», – сказал Рассказов.

    • Матч «Спартак» – «Енисей» пройдет завтра, 21 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.
    • «Енисей» с 13 очками идет на 16-м, последнем месте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.04.2019 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 21 апреля 2019, 16:21

      всегда есть чему учиться , главное стремиться расти и прогрессировать , а еще здоровья тебе крепкого , чтоб без травм!!!!

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 20 апреля 2019, 21:40

      Чему я могу научиться у Андрея? Ничему.

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