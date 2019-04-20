Рассказов: «Если бы у меня не было изъянов, давно играл бы в европейском топ-клубе»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался об игре команды в преддверии матча 24-го тура РПЛ против «Енисея».

«Отличное настроение, провели открытую тренировку. Прошлую игру уже забыли. Каждый следующий матч — самый важный. Нам нужны очки, будем стараться побеждать в каждом матче. Мы всегда хотим стать чемпионами, играем в «Спартаке», в великом клубе.

«Енисей» — хорошая команда, не думаю, что они будут весь матч сидеть в обороне. Они в принципе могут доставить проблемы.

Почему мы проваливаем вторые таймы? Тяжело сказать… Выносливость вроде есть… Мы исправим это в ближайших играх.

У Ещенко была непростая травма. Я очень рад, что он вернулся. Да, мы с ним конкуренты, но хорошо общаемся и поддерживаем друг друга. Чему я могу научиться у Андрея? У каждого футболиста есть изъяны. Если бы у меня не было изъянов, я бы уже давно играл в топ-клубе. Европейском, я имею в виду, конечно. В России лучше «Спартака» нет. Возможно, мне стоит так же агрессивно действовать, как и Андрей», – сказал Рассказов.