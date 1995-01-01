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    Гвардиола: «Мы сражаемся с лучшим «Ливерпулем», который когда-либо был»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 35-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0).

    «Это была не лучшая наша игра, если сравнивать с тем, что было в прошлом матче. Но сегодня им было нечего терять, а мы могли проиграть в борьбе за чемпионство.

    После поражения в среду было очень сложно, но мне нравится, когда сложно. Мы очень хорошо начали, «Тоттенхэм» – невероятная команда, но мы все еще здесь, у нас 86 очков. Это один из самых удивительных моментов в моей карьере. Особенно после 100 очков, особенно с лучшим «Ливерпулем», который когда-либо был. Одной из лучших команд, с которыми я когда-либо играл. И каждые три дня быть в игре – это удивительно», – сказал Гвардиола.

    • В среду «Тоттенхэм» выбил «Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
    • Команда Гвардиолы лидирует в турнирной таблице с 86 очками, «Ливерпуль» с 85 очками идет вторым.

    Источник: Sky Sports

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