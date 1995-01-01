Гвардиола: «Мы сражаемся с лучшим «Ливерпулем», который когда-либо был»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 35-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0).

«Это была не лучшая наша игра, если сравнивать с тем, что было в прошлом матче. Но сегодня им было нечего терять, а мы могли проиграть в борьбе за чемпионство.

После поражения в среду было очень сложно, но мне нравится, когда сложно. Мы очень хорошо начали, «Тоттенхэм» – невероятная команда, но мы все еще здесь, у нас 86 очков. Это один из самых удивительных моментов в моей карьере. Особенно после 100 очков, особенно с лучшим «Ливерпулем», который когда-либо был. Одной из лучших команд, с которыми я когда-либо играл. И каждые три дня быть в игре – это удивительно», – сказал Гвардиола.