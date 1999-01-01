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    РПЛ. Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

    «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России минимально обыграло «Крылья Советов».

    Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил форвард столичной команды Кирилл Панченко.

    Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив в том числе «Крылья Советов», которые теперь находятся на 12-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Панченко, 67.

    «Динамо»: Шунин, Шуньич, Козлов, Евгеньев, Морозов, Мигел Кардозу, Теттех (Рыков, 80), Жоаозиньо, Юсупов (Соу, 78), Марков, Луценко (Панченко, 59).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Самарджич, Рохель, Шишкин, Рабиу (Антон, 78), Зиньковский, Ананидзе (Ткачук, 75), Тимофеев, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 68).

    Предупреждения: Юсупов, 17; Теттех, 21; Рабиу, 35; Панченко, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +255

      Cнег 4 минуты назад

      Пусть этот гол(пусть рикошет),
      поможет Панченко стать бомбардиром!
      За ДИНАМО с 1967 года.

      0
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      Рейтинг: +6379

      alex1951 34 минуты назад

      Фу-у....наконец-то......
      Если долго мучаться ,что-нибудь получится)))

      0
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      Рейтинг: +3461

      Владислав Vlad 35 минут назад

      Спасибо Матч ТВ за этот наинтереснейший матч.
      Нафига нам Краснодар - Зенит или Локомотив - ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +4132

      84aivengo 1 час назад

      великий клуб сражается за выживание.....

      0
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      Рейтинг: +29195

      MaxRnD 1 час назад

      Рыжиков принёс победу Динамо

      0
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      Рейтинг: +518

      yurdin > MaxRnD 1 час назад

      при чём здесь Рыжиков??? От рикошета никто не застрахован. В остальном Рыжиков сыграл на своём уровне.

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