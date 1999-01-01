РПЛ. Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

«Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России минимально обыграло «Крылья Советов».

Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил форвард столичной команды Кирилл Панченко.

Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив в том числе «Крылья Советов», которые теперь находятся на 12-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Панченко, 67.

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Козлов, Евгеньев, Морозов, Мигел Кардозу, Теттех (Рыков, 80), Жоаозиньо, Юсупов (Соу, 78), Марков, Луценко (Панченко, 59).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Самарджич, Рохель, Шишкин, Рабиу (Антон, 78), Зиньковский, Ананидзе (Ткачук, 75), Тимофеев, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 68).

Предупреждения: Юсупов, 17; Теттех, 21; Рабиу, 35; Панченко, 90.

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