«Манчестер Юнайтед» и «Наполи» поборются за Триппьера

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может летом сменить команду, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Оба клуба готовы сделать предложение по англичанину во время ближайшего трансферного окна.