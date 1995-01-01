«Манчестер Юнайтед» и «Наполи» поборются за Триппьера

Не Три́ппьер, а три́ппер. Три́ппер сам к кому-нибудь прицепится.
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может летом сменить команду, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Оба клуба готовы сделать предложение по англичанину во время ближайшего трансферного окна.
- В текущем сезоне Триппьер сыграл 33 матча в составе «Тоттенхэма», забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Контракт между клубом и игроком рассчитан до июня 2022 года.
- Стоимость фулбека, по данным Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.