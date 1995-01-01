Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» поборются за Триппьера

    Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может летом сменить команду, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Оба клуба готовы сделать предложение по англичанину во время ближайшего трансферного окна.

    • В текущем сезоне Триппьер сыграл 33 матча в составе «Тоттенхэма», забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Контракт между клубом и игроком рассчитан до июня 2022 года.
    • Стоимость фулбека, по данным Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2343

      serppion 32 минуты назад

      Не Три́ппьер, а три́ппер. Три́ппер сам к кому-нибудь прицепится.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68989
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru