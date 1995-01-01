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    Сутормин и Еременко в стартовых составах «Оренбурга» и «Ростова» на матч 24-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ростова» на матч 24-го тура чемпионата России.

    «Оренбург»: Довбня, Андреев, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Норманн, Глебов, Еременко, Шомуродов, Сигурдарсон.

    • Стартовый свисток на стадионе «Газовик» прозвучит в 14:00 по московскому времени.
    • Перед очной игрой «Оренбург» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» – на шестом.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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