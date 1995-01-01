The Times: «Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Де Хеа и Погба

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в команде вратаря Давида Де Хеа и полузащитника Поля Погба.

По информации The Times, чтобы убедить футболистов не покидать команду, руководство клуба готово повысить им зарплату.

Ранее сообщалось, что Де Хеа желает зарабатывать не меньше Алексиса Санчеса (350 тысяч фунтов в неделю). Сейчас оклад испанца составляет 200 тысяч фунтов в неделю. Что касается Погба, то ему «МЮ» платит 290 тысяч фунтов в неделю.

Контракт Де Хеа с клубом истекает в 2019 году, а соглашение Погба – в 2021 году.