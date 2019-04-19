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    The Telegraph: «МЮ» готов продать Лукаку ради приобретения новых игроков

    «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по нападающему Ромелу Лукаку, сообщает The Telegraph.

    Летом «МЮ» планирует значительно обновить состав. Манкунианцы могут продать бельгийца для финансирования новых приобретений.

    В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Интер», «ПСЖ» и «Бавария».

    • «Юнайтед» купил Лукаку у «Эвертона» в 2017 году за 85 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард провел за «МЮ» 42 матча, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт бельгийца рассчитан до 2022 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: The Telegraph

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