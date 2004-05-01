Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Бенитес: «Завершу карьеру в 70. У меня есть 11 лет, чтобы выиграть ЛЧ»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал, когда выйдет на пенсию, и заявил, что до завершения карьеры хотел бы выиграть Лигу чемпионов.

    Испанский специалист побеждал в ЛЧ с «Ливерпулем» в сезоне-2004/05.

    «Сколько времени я еще планирую тренировать? Вчера я разговаривал с другом – 11 лет. Одиннадцать лет в качестве тренера. Это здорово. Вы можете видеть, что Рой Ходжсон все еще в деле [тренеру «Кристал Пэлас» 71 год, англичанин – самый старый тренер в истории АПЛ].

    Мне нравится руководить командами, я люблю тренировать игроков, поэтому я доволен тем, что делаю. Всегда говорю, что мы дальновидны. Мои сотрудники – молодые люди, и мы всегда думаем о том, как улучшить ситуацию.

    Вчера у нас была встреча с руководством клуба, и мы говорили о видеокамерах для тренировочном поле, чтобы записывать занятия с разных точек. А затем у нас была бы возможность просматривать тренировку с разных ракурсов, и тому подобное. Мы всегда пытаемся использовать технологию, стараемся быть в курсе всех этих вещей.

    Как бы я себя чувствовал, если бы мне сказали, что я больше никогда на выступлю в Лиге чемпионов? Хороший вопрос.

    Мне нравится, и я хочу соревноваться за трофеи. А лучший трофей – Лига Чемпионов, поэтому я хотел бы иметь возможность выиграть ее в ближайшие 11 лет», – сказал Бенитес.

    • После 34-х туров «Ньюкасл» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
    • В последний раз Бенитес участвовал в ЛЧ в сезоне-2015/16 с «Реалом».

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68989
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru