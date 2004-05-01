Бенитес: «Завершу карьеру в 70. У меня есть 11 лет, чтобы выиграть ЛЧ»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал, когда выйдет на пенсию, и заявил, что до завершения карьеры хотел бы выиграть Лигу чемпионов.

Испанский специалист побеждал в ЛЧ с «Ливерпулем» в сезоне-2004/05.

«Сколько времени я еще планирую тренировать? Вчера я разговаривал с другом – 11 лет. Одиннадцать лет в качестве тренера. Это здорово. Вы можете видеть, что Рой Ходжсон все еще в деле [тренеру «Кристал Пэлас» 71 год, англичанин – самый старый тренер в истории АПЛ].

Мне нравится руководить командами, я люблю тренировать игроков, поэтому я доволен тем, что делаю. Всегда говорю, что мы дальновидны. Мои сотрудники – молодые люди, и мы всегда думаем о том, как улучшить ситуацию.

Вчера у нас была встреча с руководством клуба, и мы говорили о видеокамерах для тренировочном поле, чтобы записывать занятия с разных точек. А затем у нас была бы возможность просматривать тренировку с разных ракурсов, и тому подобное. Мы всегда пытаемся использовать технологию, стараемся быть в курсе всех этих вещей.

Как бы я себя чувствовал, если бы мне сказали, что я больше никогда на выступлю в Лиге чемпионов? Хороший вопрос.

Мне нравится, и я хочу соревноваться за трофеи. А лучший трофей – Лига Чемпионов, поэтому я хотел бы иметь возможность выиграть ее в ближайшие 11 лет», – сказал Бенитес.