Жиру останется в «Челси» на следующий сезон. Клуб продлит с ним контракт

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о том, что клуб продлит контракт с форвардом Оливье Жиру.

«У клуба есть опция продления контракта на еще один год, на еще один сезон. Два дня назад я общался с клубом, мы согласились воспользоваться этим вариантом. Так что он останется», – сказал Сарри.

Жиру говорил, что он недоволен недостатком игрового времени и допускал, что покинет команду.

Игрок перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Текущий контракт футболиста истекает летом.

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