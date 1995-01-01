Жиру – о непопадании в состав «Челси»: «Это расстраивает. Я знаю, что буду играть только в Лиге Европы»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал непопадание в стартовый состав лондонского клуба. В текущем сезоне АПЛ футболист появился в старте в шести играх.

«Конечно, это расстраивает. Сейчас у меня есть ощущение, что [за место в атаке] нет конкуренции. Я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. Я пытаюсь делать все возможное, чтобы быть максимально полезным для команды.

Я не боюсь пойти на понижение уровня чемпионата, чтобы получать больше игрового времени. Может быть, я закончу карьеру во Франции», – цитирует Жиру Sky Sports со ссылкой на радио RTL.