Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался о финансовой ситуации в клубе.

По неофициальной информации, у клуба долги на 250 миллионов рублей.

Представитель «Анжи» сказал, что сейчас клуб не может выплатить задолженности.

«Я себе давал слово не говорить на эти темы, но раз мне задали такой вопрос...

Не умаляю достоинств нашего президента, правительства республики Дагестан, они заслуженные люди, яркие люди, амбициозные люди, в своих направлениях много чего добились. Но итог всего этого какой? Пока люди меряются определенными амбициями, что происходит? Страдает клуб. Это мягко сказано, он гибнет, по большому счету.

Есть люди в этом «Анжи», «Анжи» – это большой бренд, узнаваемый клуб, поэтому было бы хорошо, если бы люди сели за стол переговоров и друг другу хотя бы объяснили, чем они могут помочь, чтобы клуб существовал.

Это же не красит республику Дагестан. Такой клуб с традициями, такие большие личности здесь выступали. А мы берем его и на ровном месте банкротим», – сказал Адиев.

«Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице.