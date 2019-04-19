Адиев: «Будем прилагать усилия, чтобы сохранить лицо. Благодарен каждому болельщику «Анжи», который пришел на матч»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

«Самый позитивный момент после поражения? «Анжи» в теме, идет дальше, у нас остались игры, мы будем прилагать все усилия, чтобы сохранить лицо и быть конкурентоспособными в Премьер-лиге. Я благодарен каждому болельщику, который пришел на этот матч. В тот момент, когда команда пребывает в финансовых трудностях, в тумане дальнейшего своего бытия, что у нас остается? Только одна мотивация – болельщики, для нас это большой стимул, спасибо им», – сказал Адиев.