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    Адиев: «Будем прилагать усилия, чтобы сохранить лицо. Благодарен каждому болельщику «Анжи», который пришел на матч»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

    «Самый позитивный момент после поражения? «Анжи» в теме, идет дальше, у нас остались игры, мы будем прилагать все усилия, чтобы сохранить лицо и быть конкурентоспособными в Премьер-лиге. Я благодарен каждому болельщику, который пришел на этот матч. В тот момент, когда команда пребывает в финансовых трудностях, в тумане дальнейшего своего бытия, что у нас остается? Только одна мотивация – болельщики, для нас это большой стимул, спасибо им», – сказал Адиев.

    • «Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице с 19 очками.
    • Команда не побеждает шесть матчей подряд.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.04.2019 23:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Oleg1956 54 минуты назад

      До каких пор вы господин Адиев будете врать болельщикам. Найдите смелость и скажите что надо проигрывать всем подряд и спустится в первую лигу. Болельщики не до такой степени дураки.

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