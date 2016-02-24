Селюк: «Хочу, чтобы Яя Туре приехал в Россию. Есть реальный вариант с российским клубом»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, рассказал о будущем футболиста. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

«Киевское «Динамо»? Я просто дружу с Игорем Суркисом, поэтому Яя приехал дать мастер-класс детишкам.

Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом.

Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию», – сказал Селюк.