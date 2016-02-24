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    Селюк: «Хочу, чтобы Яя Туре приехал в Россию. Есть реальный вариант с российским клубом»

    Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, рассказал о будущем футболиста. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

    «Киевское «Динамо»? Я просто дружу с Игорем Суркисом, поэтому Яя приехал дать мастер-класс детишкам.

    Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом.

    Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию», – сказал Селюк.

    • Последним клубом, за который выступал Туре, был «Олимпиакос».
    • Футболист разорвал контракт с клубом этой зимой.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1213

      Рубинище 5 минут назад

      Что за глупость, кому он нужен в свои почти 36..

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      Рейтинг: +610

      ZENIT84, 32 минуты назад

      селюк что досихпор не впердолил яя турешку никуда?))) он же давно занимается пристройством шоколадного зайчонка))) смотри силюк а то тебе яя сам впер...лит за такую работу долгую)))

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      Рейтинг: +850

      FRZZ 35 минут назад

      Было бы интересно, Яя Туре сильнее любого российского игрока.

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      Рейтинг: +110

      Ганнибал Лектор 50 минут назад

      Волшебная сила отката...

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      Рейтинг: +562

      kupryaev 51 минуту назад

      Коротко о главном) кто же согласится и взвалит на свои плечи сразу 2 большие разноцветные проблемы футбола?)))
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      Агент ивуарийского полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент точно не собирается в Россию.

      "На сто процентов переход Туре в российский клуб невозможен. У него столько предложений, причем от топ-клубов. Не думаю, что российские команды могут с ними тягаться. И дело здесь не в финансовой составляющей. Важны составляющие проекта. Его может привлечь план развития футбола в клубе", - сказал Селюк.

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      Рейтинг: -34180

      ZSB 1 час назад

      ****** хочет Яя Туре?

      0
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      Рейтинг: +3732

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Как курица с яйцом носится со своим расистом, никто не берёт, вот и орёт на каждом углу

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