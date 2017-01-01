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    Арустамян: «В контракте Кверквелии есть опция, по которой с 1 июля он может уйти за 3,6 миллиона»

    Журналист Нобель Арустамян в статье на сайте «Матч ТВ» рассказал о ситуации с контрактом защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии.

    «По моей информации, в контракте Кверквелии есть опция, по которой с 1 июля он может уйти за 3,6 миллиона евро. Это один из лучших игроков лиги на своей позиции, поэтому по нему будет море предложений, если «Локомотив» не переподпишет контракт.

    Кверквелия любит «Локомотив», но если ему предложат хорошую зарплату, то, вполне вероятно, уйдет. Мы говорим о сильном футболисте, который приехал к нам легионером, то есть не воспитывался здесь. Да, он любит Россию, но также может полюбить и условную Англию или Германию. Весь вопрос в предложении.

    В «Локомотиве» у него не топовая зарплата – солидная, но не самая большая. В Европе к нему есть интерес от средних команд больших чемпионатов. За такую сумму он вполне может уехать в Англию, Францию, Италию, Германию. Не менее вероятно, что ему предложат варианты в России. 3,6 миллиона – это смешная цена за игрока такого класса.

    Конкретики пока нет, но зимой и прошлым летом к нему был интерес. «Брайтон», «Лестер» и так далее, но еще раз: была сумма выкупа 9 миллионов, она и сейчас актуальна, а с 1 июля станет 3,6. Конечно, будет больше желающих купить. Очень реальный вариант на выход, если «Локомотив» ничего не предпримет», – написал Арустамян.

    • Кверквелия играет в «Локомотиве» с 2017 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • В текущем сезоне РПЛ Кверквелия сыграл в 23 матчах и забил один гол.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5723

      ufos73 30 минут назад

      Так я не понял, он любит Локо или все таки зарплату? )))

      0
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      Рейтинг: +370

      Hoahin 51 минуту назад

      Не сказал бы что футболист большого класса, да и не молодой уже. Ну в команде уровня Брайтона в принципе приживется. Вот только зарплату вряд ли даже локомотивскую предложат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3323

      Lester84 1 час назад

      В Англии такому игроку будут платить больше чем в России? Да не, бред какой-то)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3257

      александр п > Lester84 1 час назад

      Платить может быть и будут,но там налоги в разы больше.

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