Жена Икарди: «Мауро останется в «Интере»

жена сказал,жена сделал...
Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, заявила, что аргентинец, несмотря на все спекуляции, останется в миланском клубе.
«У Мауро, как и прежде, хорошие отношения со всеми в клубе. В следующем сезоне мы останемся в «Интере», – сказала Нара.
- Контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
- Ранее стороны не сумели договориться о его продлении. После этого футболиста лишили капитанской повязки.
- На фоне конфликта с клубом нападающий не играл почти два месяца, ссылаясь на травму колена.