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    Жена Икарди: «Мауро останется в «Интере»

    Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, заявила, что аргентинец, несмотря на все спекуляции, останется в миланском клубе.

    «У Мауро, как и прежде, хорошие отношения со всеми в клубе. В следующем сезоне мы останемся в «Интере», – сказала Нара.

    • Контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
    • Ранее стороны не сумели договориться о его продлении. После этого футболиста лишили капитанской повязки.
    • На фоне конфликта с клубом нападающий не играл почти два месяца, ссылаясь на травму колена.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4119

      84aivengo 1 час назад

      жена сказал,жена сделал...

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