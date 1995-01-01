Жена Икарди: «Мауро останется в «Интере»

Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, заявила, что аргентинец, несмотря на все спекуляции, останется в миланском клубе.

«У Мауро, как и прежде, хорошие отношения со всеми в клубе. В следующем сезоне мы останемся в «Интере», – сказала Нара.