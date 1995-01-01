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    Аллегри: «Роналду – будущее «Ювентуса»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил важность форварда Криштиану Роналду для туринской команды.

    «Он провел отличный сезон. Роналду – будущее «Ювентуса». Криштиану прекрасно играет и продолжит в том же духе в следующем сезоне», – сказал Аллегри.

    • Прошлым летом «Ювентус» купил Роналду у «Реала» за 117 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2022 года.
    • В составе туринской команды 34-летний португалец сыграл 38 матчей, забил 26 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1329

      InterMilLano1908 1 час назад

      34 года, при всем уважении к Рону, но о чем этот водитель автобуса говорит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1379

      giluxa1963 > InterMilLano1908 1 час назад

      он еще молодым фору даст

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