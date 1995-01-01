Аллегри: «Роналду – будущее «Ювентуса»

34 года, при всем уважении к Рону, но о чем этот водитель автобуса говорит?
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил важность форварда Криштиану Роналду для туринской команды.
«Он провел отличный сезон. Роналду – будущее «Ювентуса». Криштиану прекрасно играет и продолжит в том же духе в следующем сезоне», – сказал Аллегри.
- Прошлым летом «Ювентус» купил Роналду у «Реала» за 117 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2022 года.
- В составе туринской команды 34-летний португалец сыграл 38 матчей, забил 26 голов и сделал 12 результативных передач.