Аллегри: «Роналду – будущее «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил важность форварда Криштиану Роналду для туринской команды.

«Он провел отличный сезон. Роналду – будущее «Ювентуса». Криштиану прекрасно играет и продолжит в том же духе в следующем сезоне», – сказал Аллегри.