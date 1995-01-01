Отец Инсинье после вылета из Лиги Европы: «Анчелотти – неудачник»

Отец Инсинье вообще смотрел список трофеев, которые брал Анчелотти? Кто здесь неудачник?
Кармин Инсинье, отец нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, оскорбил главного тренера неаполитанцев Карло Анчелотти.
Произошло это после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Арсеналом» (0:1).
«Канониры» пробились в полуфинал, а неаполитанцы вылетели из еврокубка.
Tuttomercatoweb не исключает, что гневная фраза Кармина могла быть спровоцирована заменой сына в середине второго тайма.
- Тифози «Наполи» проводили Лоренцо Инсинье гулом.
- Форвард ушел сразу в раздевалку, отказавшись оставаться с командой на скамейке.
- Контракт Инсинье с «Наполи» рассчитан до лета 2022 года.