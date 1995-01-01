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    Отец Инсинье после вылета из Лиги Европы: «Анчелотти – неудачник»

    Кармин Инсинье, отец нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, оскорбил главного тренера неаполитанцев Карло Анчелотти.

    Произошло это после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Арсеналом» (0:1).

    «Канониры» пробились в полуфинал, а неаполитанцы вылетели из еврокубка.

    Tuttomercatoweb не исключает, что гневная фраза Кармина могла быть спровоцирована заменой сына в середине второго тайма.

    • Тифози «Наполи» проводили Лоренцо Инсинье гулом.
    • Форвард ушел сразу в раздевалку, отказавшись оставаться с командой на скамейке.
    • Контракт Инсинье с «Наполи» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: TUTTOmercatoWEB

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10198

      bset 27 минут назад

      Отец Инсинье вообще смотрел список трофеев, которые брал Анчелотти? Кто здесь неудачник?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ашет Арбузян 51 минуту назад

      это может Наполи такие?))
      Карло ЛЧ брал. Чемпион Италии, Англии, Франции, Германии. Победитель Лиги Чемоданов с Миланом, Реалом....неудачник для сраного Наполи? Ясно ******

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      LAY394 51 минуту назад

      Анчелоти свои титулы брал уже а инсинье че

      5
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