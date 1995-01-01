Отец Инсинье после вылета из Лиги Европы: «Анчелотти – неудачник»

Кармин Инсинье, отец нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, оскорбил главного тренера неаполитанцев Карло Анчелотти.

Произошло это после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Арсеналом» (0:1).

«Канониры» пробились в полуфинал, а неаполитанцы вылетели из еврокубка.

Tuttomercatoweb не исключает, что гневная фраза Кармина могла быть спровоцирована заменой сына в середине второго тайма.