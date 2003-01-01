Зинченко: «Выше головы! У нас есть еще два вызова»

Хватит кубка
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко после вылета клуба из Лиги чемпионов поделился мотивационным постом в инстаграме.
Украинский полузащитник восстановился после травмы и принял участие в тренировке «Сити».
«Выше головы! У нас есть еще два вызова», – написал футболист.
- «Манчестер Сити» вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Тоттенхэму» (0:1, 4:3).
- Клуб борется с «Ливерпулем» за первое место чемпионата Англии.
- 18-го мая «Сити» сыграет в финале Кубка Англии с «Уотфордом».