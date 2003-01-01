Зинченко: «Выше головы! У нас есть еще два вызова»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко после вылета клуба из Лиги чемпионов поделился мотивационным постом в инстаграме.

Украинский полузащитник восстановился после травмы и принял участие в тренировке «Сити».

«Выше головы! У нас есть еще два вызова», – написал футболист.