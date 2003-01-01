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    Зинченко: «Выше головы! У нас есть еще два вызова»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко после вылета клуба из Лиги чемпионов поделился мотивационным постом в инстаграме.

    Украинский полузащитник восстановился после травмы и принял участие в тренировке «Сити».

    «Выше головы! У нас есть еще два вызова», – написал футболист.

    • «Манчестер Сити» вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Тоттенхэму» (0:1, 4:3).
    • Клуб борется с «Ливерпулем» за первое место чемпионата Англии.
    • 18-го мая «Сити» сыграет в финале Кубка Англии с «Уотфордом».

    Источник: Инстаграм Александра Зинченко

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +613

      loko-the_best 5 минут назад

      Хватит кубка

      0
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      Рейтинг: +422

      DMитрий 1 час назад

      После такого очередного вылета, даже головки не поднимутся.

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