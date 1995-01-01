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    Президент «Зенита» Медведев: «Не было никаких переговоров с Ковачичем»

    Президент «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу.

    Ранее о факте переговоров сообщило английское издание Daily Mail. Агент хорвата Никки Вукшан отказался от комментария.

    «Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом.

    Не знаю, откуда берется эта информация», – цитирует Медведева «РБ-Спорт».

    • Ковачич выступает за синих на правах сезонной аренды из «Реала». В текущем сезоне отдал 2 ассиста в 44 играх всех турниров. Цена по Transfermarkt – 45 миллионов евро.

    Источник: «РБ-Спорт»

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