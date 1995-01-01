Президент «Зенита» Медведев: «Не было никаких переговоров с Ковачичем»

Значит интересовались.
Президент «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу.
Ранее о факте переговоров сообщило английское издание Daily Mail. Агент хорвата Никки Вукшан отказался от комментария.
«Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом.
Не знаю, откуда берется эта информация», – цитирует Медведева «РБ-Спорт».
- Ковачич выступает за синих на правах сезонной аренды из «Реала». В текущем сезоне отдал 2 ассиста в 44 играх всех турниров. Цена по Transfermarkt – 45 миллионов евро.