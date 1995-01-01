Президент «Зенита» Медведев: «Не было никаких переговоров с Ковачичем»

Президент «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу.

Ранее о факте переговоров сообщило английское издание Daily Mail. Агент хорвата Никки Вукшан отказался от комментария.

«Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом.

Не знаю, откуда берется эта информация», – цитирует Медведева «РБ-Спорт».