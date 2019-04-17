Вы их не комментируйте, вы их создаете.
Никки Вукшан, агент полузащитника «Челси» Матео Ковачича, высказался об интересе «Зенита» к футболисту.
«Мы не комментируем слухи», – сказал Вукшан.
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Никки Вукшан, агент полузащитника «Челси» Матео Ковачича, высказался об интересе «Зенита» к футболисту.
«Мы не комментируем слухи», – сказал Вукшан.
Вы их не комментируйте, вы их создаете.
Они слухи не комментируют, а у нас слухами земля полнится. Покупают и продают игроков, назначают и отправляют в отставку тренеров и т.д.