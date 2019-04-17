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    Агент Ковачича – об интересе «Зенита»: «Мы не комментируем слухи»

    Никки Вукшан, агент полузащитника «Челси» Матео Ковачича, высказался об интересе «Зенита» к футболисту.

    «Мы не комментируем слухи», – сказал Вукшан.

    • О переговорах между «Зенитом» и Ковачичем сообщил сегодня британский таблоид Daily Mail.
    • Футболист находится в аренде в «Челси», права на него принадлежат «Реалу». Аренда истекает летом.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за «Челси» 43 матча во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

    Источник: РИА

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +997

      ухоженный крокодил 35 минут назад

      Вы их не комментируйте, вы их создаете.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69301

      Рубик Докоян 42 минуты назад

      Они слухи не комментируют, а у нас слухами земля полнится. Покупают и продают игроков, назначают и отправляют в отставку тренеров и т.д.

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