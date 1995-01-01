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    La Repubblica: Роналду покинет «Ювентус» в 2020 году и-за неудачи в Лиге чемпионов

    Следующим сезон может стать последним для нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе».

    Как сообщает Sport.es со ссылкой на La Repubblica, после вылета туринцев между из Лиги чемпионов [«Ювентус» в 1/4 финала проиграл «Аяксу» – 1:1, 1:2] отношения между клубом и португальцем значительно ухудшились.

    34-летний футболист не будет дорабатывать свой контракт до конца [до 2022 года]. Это связано с обоюдным разочарованием в результатах первого совместного сезона.

    • Форвард собирается покинуть клуб летом 2020 года.
    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 117 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий провел за бело-черных 38 матчей, забил 26 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Sport.es

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