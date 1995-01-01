Впервые с 2003 года команды забили 12 голов в один день в 1/4 финала Лиги чемпионов

Вообще очень радует, что футбол развивается именно в таком направлении и среди сильнейших команд Европы клубы, которые проповедуют атакующий стиль, а то лет десять назад в фаворе были команды автобусы: Интер, Челси, Атлетико. Значит вектор развития футбола в правильном направлении и нацелен на зрительскую аудиторию, респект ФИФА
В среду в ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» со счетом 4:3, а «Ливерпуль» разгромил «Порту» – 4:1.
Таким образом, суммарно четыре команды забили в течение игрового дня 12 голов.
Как сообщает Mister Chip, подобное произошло впервые с 23 апреля 2003 года.
Всего же это третий случай, когда в один день в 1/4 финала ЛЧ забивалось 12 мячей. Впервые аналогичный результат был зафиксирован 5 марта 1997 года.