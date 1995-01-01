Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Впервые с 2003 года команды забили 12 голов в один день в 1/4 финала Лиги чемпионов

    В среду в ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» со счетом 4:3, а «Ливерпуль» разгромил «Порту» – 4:1.

    Таким образом, суммарно четыре команды забили в течение игрового дня 12 голов.

    Как сообщает Mister Chip, подобное произошло впервые с 23 апреля 2003 года.

    Всего же это третий случай, когда в один день в 1/4 финала ЛЧ забивалось 12 мячей. Впервые аналогичный результат был зафиксирован 5 марта 1997 года.

    Источник: Mister Chip

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +692

      Стаz 8 минут назад

      Вообще очень радует, что футбол развивается именно в таком направлении и среди сильнейших команд Европы клубы, которые проповедуют атакующий стиль, а то лет десять назад в фаворе были команды автобусы: Интер, Челси, Атлетико. Значит вектор развития футбола в правильном направлении и нацелен на зрительскую аудиторию, респект ФИФА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Иван_Невский 39 минут назад

      вот этим точно порадовал денёк, ждем веселых полуфиналов, команды все играющие в атаку хорошо

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru