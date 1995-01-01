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    Daily Mail: «Челси» хочет купить Пепе на замену Азару

    «Челси» стал очередным претендентом на вингера «Лилля» Николя Пепе, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой 23-летнего ивуарийца летом. В нем синие видят замену для Эдена Азара, который, скорее всего, перейдет в «Реал».

    За Пепе «Челси» готов заплатить 70 миллионов фунтов (около 81 миллиона евро).

    Интерес к футболисту также проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Бавария», «ПСЖ» и «Интер».

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2403

      Viper for CSKA 9 минут назад

      Отличный трансфер для всех заинтересованных сторон. И Лиллю хорошо заплатят, и Челси очень сильного игрока получит в своё распоряжение, и сам Пепе получит шанс блеснуть в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +178

      OBOLEV 46 минут назад

      Хороший вариант для Пепе )

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