Daily Mail: «Челси» хочет купить Пепе на замену Азару

Отличный трансфер для всех заинтересованных сторон. И Лиллю хорошо заплатят, и Челси очень сильного игрока получит в своё распоряжение, и сам Пепе получит шанс блеснуть в АПЛ.
«Челси» стал очередным претендентом на вингера «Лилля» Николя Пепе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой 23-летнего ивуарийца летом. В нем синие видят замену для Эдена Азара, который, скорее всего, перейдет в «Реал».
За Пепе «Челси» готов заплатить 70 миллионов фунтов (около 81 миллиона евро).
Интерес к футболисту также проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Бавария», «ПСЖ» и «Интер».