Daily Mail: «Челси» хочет купить Пепе на замену Азару

«Челси» стал очередным претендентом на вингера «Лилля» Николя Пепе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой 23-летнего ивуарийца летом. В нем синие видят замену для Эдена Азара, который, скорее всего, перейдет в «Реал».

За Пепе «Челси» готов заплатить 70 миллионов фунтов (около 81 миллиона евро).

Интерес к футболисту также проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Бавария», «ПСЖ» и «Интер».