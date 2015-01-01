Клопп: «Это будет первый раз, когда я играю с «Барселоной». С нетерпением жду матча»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту» (4:1).

«В этом сезоне мы играем лучше. Здесь должен был быть ураган, так и получилось. Во втором тайме у «Порту» заканчивались силы, и мы могли взять игру под контроль и забивать.

У нас больше опыта, это очевидно. У нас были сложные игры на выезде, мы знали, что это будет так же, как с «Сити» и «Ромой» в прошлом году. Все хорошо. Сложный матч, но мы в полуфинале.

Это будет первый раз, когда я играю с «Барселоной», если не считать товарищеские игры. С нетерпением жду этого», – сказал Клопп.

Игры пройдет 30 апреля и 7 мая. Первая игра состоится в Испании, ответная в Англии.