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    Клопп: «Это будет первый раз, когда я играю с «Барселоной». С нетерпением жду матча»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту» (4:1).

    «В этом сезоне мы играем лучше. Здесь должен был быть ураган, так и получилось. Во втором тайме у «Порту» заканчивались силы, и мы могли взять игру под контроль и забивать.

    У нас больше опыта, это очевидно. У нас были сложные игры на выезде, мы знали, что это будет так же, как с «Сити» и «Ромой» в прошлом году. Все хорошо. Сложный матч, но мы в полуфинале.

    Это будет первый раз, когда я играю с «Барселоной», если не считать товарищеские игры. С нетерпением жду этого», – сказал Клопп.

    Игры пройдет 30 апреля и 7 мая. Первая игра состоится в Испании, ответная в Англии.

    Источник: BBC

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