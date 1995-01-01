Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», парижане не побеждают в третьем матче подряд

    «ПСЖ» проиграл «Нанту» в матче 28-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:3.

    Парижский клуб проиграл второй матч подряд, в предыдущей встрече он проиграл «Лиллю» (1:5). В матче позапрошлого тура «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» (2:2).

    Парижский клуб возглавляет турнирную таблицу с 81 очком , «Нант» с 37 очками идет 14-м.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

    Нант – ПСЖ – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Алвес, 19; 1:1 – Карлос, 22; 2:1 – Маджид, 3:1 – Карлос, 52; 3:2 – Гуджлу, 89.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +127

      Jackson88 9 минут назад

      грёбаные лохи этот псж, всю ставку запороли скотобазы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69320

      Рубик Докоян 11 минут назад

      Уже доигрывают чемпионат не прилагая особых усилий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      AHTUNGBOL 25 минут назад

      Так ещё и чемп сольют...)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    69126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru