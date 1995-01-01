Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», парижане не побеждают в третьем матче подряд

«ПСЖ» проиграл «Нанту» в матче 28-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:3.

Парижский клуб проиграл второй матч подряд, в предыдущей встрече он проиграл «Лиллю» (1:5). В матче позапрошлого тура «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» (2:2).

Парижский клуб возглавляет турнирную таблицу с 81 очком , «Нант» с 37 очками идет 14-м.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

Нант – ПСЖ – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Алвес, 19; 1:1 – Карлос, 22; 2:1 – Маджид, 3:1 – Карлос, 52; 3:2 – Гуджлу, 89.

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