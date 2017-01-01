Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    «Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики». Контракт рассчитан на четыре года

    Нападающий Лука Йович продолжит карьеру в «Айнтрахте». Немецкий клуб выкупил у «Бенфики» права на футболиста, игрок подписал контракт до 2023 года.

    • В текущем сезоне Йович сыграл в 27 матчах Бундеслиги, забил 17 голов и отдал шесть голевых передач.
    • В Лиге Европы игрок забил восемь голов в 11 матчах.
    • Ранее сообщалось об интересе «Барселоны», «Реала» и «Манчестер Сити» к футболисту.

    Йович выступает за «Айнтрахт» с 2017 года.

    Источник: Официальный сайт «Айнтрахта»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69320

      Рубик Докоян 14 минут назад

      Теперь Лука полностью принадлежит "Айнтрахту" и при дальнейшей его продаже все средства идут на их счёт.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    69126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru