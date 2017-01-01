«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики». Контракт рассчитан на четыре года

Теперь Лука полностью принадлежит "Айнтрахту" и при дальнейшей его продаже все средства идут на их счёт.
Нападающий Лука Йович продолжит карьеру в «Айнтрахте». Немецкий клуб выкупил у «Бенфики» права на футболиста, игрок подписал контракт до 2023 года.
- В текущем сезоне Йович сыграл в 27 матчах Бундеслиги, забил 17 голов и отдал шесть голевых передач.
- В Лиге Европы игрок забил восемь голов в 11 матчах.
- Ранее сообщалось об интересе «Барселоны», «Реала» и «Манчестер Сити» к футболисту.
Йович выступает за «Айнтрахт» с 2017 года.