Диего Косту подозревают в налоговых махинациях 

Налоговая служба Испании подозревает форварда «Атлетико» Диего Косту в уклонении от уплаты налогов в 2014 году. El Mundo сообщает, что игрок мог скрыть доходы от контракта с adidas, который он заключил перед переходом в «Челси».

Футболист перешел в английский клуб летом 2014 года, после чего стал резидентом Англии и не должен был платить налоги Испании. Но первую половину года он был резидентом Испании, и потому должен заплатить налоги этой стране, считает налоговое казначейство Испании.

Косту подозревают в мошенничестве на общую сумму в 1,1 миллиона евро.