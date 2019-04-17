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    Диего Косту подозревают в налоговых махинациях 

    Налоговая служба Испании подозревает форварда «Атлетико» Диего Косту в уклонении от уплаты налогов в 2014 году. El Mundo сообщает, что игрок мог скрыть доходы от контракта с adidas, который он заключил перед переходом в «Челси».

    Футболист перешел в английский клуб летом 2014 года, после чего стал резидентом Англии и не должен был платить налоги Испании. Но первую половину года он был резидентом Испании, и потому должен заплатить налоги этой стране, считает налоговое казначейство Испании.

    Косту подозревают в мошенничестве на общую сумму в 1,1 миллиона евро.

    Источник: El Mundo

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