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    Роналду – матери после вылета «Ювентуса» из ЛЧ: «Я не делаю чудеса»

    Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру рассказал о разговоре с сыном после вылета туринцев из Лиги чемпионов.

    Вчера «Ювентус» проиграл «Аяксу» (1:2, первая встреча – 1:1) в ответном матче 1/4 финала и покинул турнир.

    «Ему было грустно, он хотел выйти в финал. Он постарается сделать это в следующий.

    Что он мне сказал? «Мама, я не совершаю чудеса. В чемпионате все идет хорошо. В Лиге чемпионов не хватает удачи, но мы ничего не можем с этим поделать. Жизнь продолжается», – сказала мать португальца.

    • В этом розыгрыше Лиги чемпионов Роналду провел девять игр, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.
    • 34-летний форвард не вышел в полуфинал ЛЧ впервые с сезона-2009/10.

    Источник: Calciomercato

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