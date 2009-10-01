Роналду – матери после вылета «Ювентуса» из ЛЧ: «Я не делаю чудеса»

Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру рассказал о разговоре с сыном после вылета туринцев из Лиги чемпионов.

Вчера «Ювентус» проиграл «Аяксу» (1:2, первая встреча – 1:1) в ответном матче 1/4 финала и покинул турнир.

«Ему было грустно, он хотел выйти в финал. Он постарается сделать это в следующий.

Что он мне сказал? «Мама, я не совершаю чудеса. В чемпионате все идет хорошо. В Лиге чемпионов не хватает удачи, но мы ничего не можем с этим поделать. Жизнь продолжается», – сказала мать португальца.