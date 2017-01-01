Sport Bild: «Боруссия» Д договорилась с «Хоффенхаймом» о переходе Шульца. Отступные за защитника – 25-30 миллионов

Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести левого защитника «Хоффенхайма» Нико Шульца.

Как сообщает Sport Bild, черно-желтые уже достигли договоренности с «Хоффенхаймом» о переходе 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Сумма отступных за немца составляет примерно 25-30 миллионов евро.