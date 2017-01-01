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    Sport Bild: «Боруссия» Д договорилась с «Хоффенхаймом» о переходе Шульца. Отступные за защитника – 25-30 миллионов

    Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести левого защитника «Хоффенхайма» Нико Шульца.

    Как сообщает Sport Bild, черно-желтые уже достигли договоренности с «Хоффенхаймом» о переходе 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    Сумма отступных за немца составляет примерно 25-30 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Шульц провел на клубном уровне 33 встречи, отметившись двумя мячами и восемью голевыми передачами.
    • «Хоффенхайм» купил защитника у менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2017 года за 3 миллиона евро.
    • В активе Шульца шесть матчей за сборную Германии.

    Источник: Sport Bild

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69257

      Рубик Докоян 25 минут назад

      Учитывая европейские ценники на игроков последние два сезона, то цена более, чем приемлемая.

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