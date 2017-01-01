Sport Bild: «Боруссия» Д договорилась с «Хоффенхаймом» о переходе Шульца. Отступные за защитника – 25-30 миллионов

Учитывая европейские ценники на игроков последние два сезона, то цена более, чем приемлемая.
Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести левого защитника «Хоффенхайма» Нико Шульца.
Как сообщает Sport Bild, черно-желтые уже достигли договоренности с «Хоффенхаймом» о переходе 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
Сумма отступных за немца составляет примерно 25-30 миллионов евро.
- В текущем сезоне Шульц провел на клубном уровне 33 встречи, отметившись двумя мячами и восемью голевыми передачами.
- «Хоффенхайм» купил защитника у менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2017 года за 3 миллиона евро.
- В активе Шульца шесть матчей за сборную Германии.