«Ювентус» заранее разработал футболки победителя ЛЧ. Туринцы выбыли в 1/4 финала

а вот слишком рано, зато кто то денег освоил за разработку
В сети опубликовали фотографии специальных футболок, которые приготовил «Ювентус» для празднования победы в Лиге чемпионов.
Дизайн специальных футболок туринцы разработали заранее. Каждая команда после победы в ЛЧ надевает такие майки.
На белой футболке изображены логотип производителя, эмблема «Ювентуса» и надпись на груди «чемпионы Европы 2019».
- Во вторник туринская команда выбыла из турнира, проиграв в ответном матче «Аяксу» (1:2, первая встреча – 1:1).
- В последний раз «Ювентус» побеждал в Лиге чемпионов в 1996 году. После этого бело-черные пять раз выходили в финал.