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    «Ювентус» заранее разработал футболки победителя ЛЧ. Туринцы выбыли в 1/4 финала

    В сети опубликовали фотографии специальных футболок, которые приготовил «Ювентус» для празднования победы в Лиге чемпионов.

    Дизайн специальных футболок туринцы разработали заранее. Каждая команда после победы в ЛЧ надевает такие майки.

    На белой футболке изображены логотип производителя, эмблема «Ювентуса» и надпись на груди «чемпионы Европы 2019».

    • Во вторник туринская команда выбыла из турнира, проиграв в ответном матче «Аяксу» (1:2, первая встреча – 1:1).
    • В последний раз «Ювентус» побеждал в Лиге чемпионов в 1996 году. После этого бело-черные пять раз выходили в финал.

    Источник: Footyheadlines

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +22109

      portero 41 секунду назад

      а вот слишком рано, зато кто то денег освоил за разработку

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      Рейтинг: +645

      Dizayner 1 час назад

      не говори гоп, черти блин

      1
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      Рейтинг: +992

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Ой, с Аяксом обосрались :)))

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      Рейтинг: +4065

      84aivengo 1 час назад

      а что не с группового этапа не выпустили ? поспешишь,людей рассмешишь

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