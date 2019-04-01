«Ювентус» заранее разработал футболки победителя ЛЧ. Туринцы выбыли в 1/4 финала

В сети опубликовали фотографии специальных футболок, которые приготовил «Ювентус» для празднования победы в Лиге чемпионов.

Дизайн специальных футболок туринцы разработали заранее. Каждая команда после победы в ЛЧ надевает такие майки.

На белой футболке изображены логотип производителя, эмблема «Ювентуса» и надпись на груди «чемпионы Европы 2019».