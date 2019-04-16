Месси: «С первым голом мне повезло, со вторым – еще больше. Мы достигли цели выйти в полуфинал»

Молодец, что оценил все обьективно
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвел итог победе над «Манчестер Юнайтед» (3:0; 4:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов).
«Это было захватывающе. Мы показали, что из себя представляем. В первые пять минут мы по непонятной причине действовали слегка нервозно, но позже перехватили контроль.
С первым голом мне повезло. Со вторым повезло еще больше. Самое главное, что мы вышли в полуфинал, чего с нами не случалось уже достаточно давно.
Требл? Давайте решать этот вопрос постепенно, шаг за шагом. Сейчас у нас Примера, потому будут полуфиналы. Надо отнестись к этим вызовам с должным уважением», – сказал 31-летний автор дубля на «Камп Ноу».
- 24 гола Месси в ворота английский клубов – лучшая статистика всех игроков Лиги чемпионов в истории.
- Команда Эрнесто Вальверде возглавляет таблицу Примеры, за 6 туров до конца сезона опережая «Атлетико» на 9 очков.
- Полуфиналы ЛЧ состоятся 30 апреля и 7 мая. Соперник определится в матче «Порту» – «Ливерпуль» (первая игра – 0:2).