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    Месси: «С первым голом мне повезло, со вторым – еще больше. Мы достигли цели выйти в полуфинал»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвел итог победе над «Манчестер Юнайтед» (3:0; 4:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов).

    «Это было захватывающе. Мы показали, что из себя представляем. В первые пять минут мы по непонятной причине действовали слегка нервозно, но позже перехватили контроль.

    С первым голом мне повезло. Со вторым повезло еще больше. Самое главное, что мы вышли в полуфинал, чего с нами не случалось уже достаточно давно.

    Требл? Давайте решать этот вопрос постепенно, шаг за шагом. Сейчас у нас Примера, потому будут полуфиналы. Надо отнестись к этим вызовам с должным уважением», – сказал 31-летний автор дубля на «Камп Ноу».

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +501

      petr69 26 минут назад

      Молодец, что оценил все обьективно

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