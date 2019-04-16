Месси: «С первым голом мне повезло, со вторым – еще больше. Мы достигли цели выйти в полуфинал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвел итог победе над «Манчестер Юнайтед» (3:0; 4:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов).

«Это было захватывающе. Мы показали, что из себя представляем. В первые пять минут мы по непонятной причине действовали слегка нервозно, но позже перехватили контроль.

С первым голом мне повезло. Со вторым повезло еще больше. Самое главное, что мы вышли в полуфинал, чего с нами не случалось уже достаточно давно.

Требл? Давайте решать этот вопрос постепенно, шаг за шагом. Сейчас у нас Примера, потому будут полуфиналы. Надо отнестись к этим вызовам с должным уважением», – сказал 31-летний автор дубля на «Камп Ноу».