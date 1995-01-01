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    Льорис – перед матчем с «Сити»: «Нам противостоит одна из лучших команд Европы»

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился ожиданиями от ответного матча против «Манчестер Сити» в 1/4 финала ЛЧ.

    Первый закончился победой лондонского клуба с минимальным счетом. Француз отразил пенальти нападающего Серхио Агуэро.

    «Завтра будет совсем другая игра. У нас есть небольшое преимущество, но важно будет сыграть смело. Если мы выйдем на поле с мыслью о том, как забить, то осложним жизнь «Сити».

    Всегда важно не пропустить на своем поле. Нам противостоит одна из лучших команд Европы. Она способна забить уйму мячей, стоит только сопернику проявить слабость. 1:0 – отличный результат», – цитирует чемпиона мира-2018 пресс-служба УЕФА.

    • Матч состоится завтра на «Этихад Стэдиум».
    • Льорис отразил все 3 пенальти в 2019 году.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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